Школьников Екатеринбурга не будут рассаживать по одному за партой, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора

В ближайшие месяцы мэрия Екатеринбурга закупит для школ новое оборудование, которое должно предотвратить занос и распространение коронавирусной инфекции в следующем учебном году. А вот обеспечить рассадку в классе по одному человеку за партой в ектаеринбургских школах не получится, хотя такие рекомендации Роспотребнадзора действительно существуют.

Как рассказала сегодня на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, следующий учебный год планируется как всегда начать с 1 сентября. Никаких данных о том, что образовательный процесс в сентябре может быть снова дистанционным, от федеральных ведомств не поступало. Зато даны поручения максимально подготовить школы для безопасного обучения.

«Будем работать в условиях повышенных санитарно-эпидемиологических рисков. Не только в школы, но и в детские сады, в лагеря будем закупать оборудование. Это не какие-то новшества, это стандартное оборудование, которое частично и сейчас установлено в образовательных учреждениях. Это бесконтактные термометры, рециркуляторы, дозаторы для дезинфекции рук и прочее, – рассказала Екатерина Сибирцева. – Первый этап закупок должен пройти до 15 июня, далее – в течение лета».

А вот создать в классах рассадку по одному человеку за партой в школах Екатеринбурга невозможно, – отметила руководитель департамента образования, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«В рекомендациях Роспотребнадзора такой пункт действительно есть. Но это именно рекомендации, и написано, что соблюдать рассадку нужно «по возможности», – пояснила Екатерина Сибирцева. – Мы такое требование сможем соблюсти при организации ЕГЭ в июне. У нас будет больше аудиторий, больше обученного персонала. Но как осуществить рассадку по 15 человек в классе, если там учатся 25? В большой школе не получится осуществить деление класса на два, не увеличивая при этом штат педагогов, либо нагрузку на учителей. Будем другими мерами компенсировать. Ведь наша задача – снизить риски распространения инфекции».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

В Юго-Западном микрорайоне проводят реконструкцию тепломагистрали без отключения горячей воды (ВИДЕО). / У Александра Высокинского появился личный пресс-секретарь. / В Екатеринбурге загородные лагеря откроют после 1 июля, городские – еще позже. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»