Почти 2 тысячи выпускников 11 классов в Свердловской области отказались сдавать ЕГЭ

В этом году ЕГЭ не является обязательным условием для получения аттестатов, экзамены могут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. В Свердловской области от сдачи ЕГЭ отказались более 2 тысяч одиннадцатиклассников.

«В 2020 году Единый государственный экзамен сдают лишь те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. В региональном минобразования отмечают: в связи с этим количество желающих сдать ЕГЭ сократилось более чем на две тысячи человек», – рассказали «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора.

Итого: из 20 тысяч выпускников этого года ЕГЭ будут сдавать чуть более 17 тысяч человек. Также на экзамен в этом году заявились 2 тысячи выпускников прошлых лет.

Как уже сообщал «Новый День», старт ЕГЭ с участием школьников в этом году перенесли на 3 июля. В этот день будут сдавать географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

У всех участников ЕГЭ перед входом на пункт проведения экзамена будут измерять температуру. Выпускников с признаками ОРВИ в здание не пустят, они будут сдавать экзамен в резервные дни в августе.

Ношение масок и перчаток будет обязательным для сотрудников пунктов проведения ЕГЭ, а детей надевать СИЗы никто заставлять не будет. При этом если родители хотят, чтоб их ребенок был в маске, никто против не будет.

Всего в Свердловской области подготовлено 155 пунктов проведения экзаменов. Их оснастили дополнительным оборудованием, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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