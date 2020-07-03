На первый ЕГЭ в Свердловской области не допустили пятерых выпускников с температурой (ФОТО)

Сегодня в Свердловской области прошел первый ЕГЭ. 5 500 выпускников этого и прошлых лет сдавали географию, литературу и информатику. У каждого на входе в пункт проведения экзамена измеряли температуру, и 5 человек этот контроль не прошли – их отправили домой. Эти дети будут сдавать экзамен в резервные дни.

Для первого экзамена были открыты 146 пунктов из 157. Накануне везде завершили генеральную уборку и дезинфекцию. На входе у каждого выпускника бесконтактным способом измеряли температуру. По данным министерства Свердловской области, у пятерых детей показатели были выше нормы, и их не допустили до ЕГЭ.

«Все они в соответствии с существующим порядком смогут пройти аттестацию в резервные дни 24 и 25 июля и в период с 3 по 8 августа. Отметим, что Рособрнадзором по итогам первого дня основного периода ЕГЭ была дана рекомендация в случаях фиксации повышенной температуры у участника ЕГЭ проводить повторный замер, который должен выполнить медицинский работник, находящийся в пункте проведения экзаменов», – сообщили в министерстве.

В остальном экзамен прошел в штатном режиме, нарушений зарегистрировано не было. Результаты ЕГЭ по географии; литературе; информатике и выпускники получат не позднее 17 июля.

Напомним, в 2020 году Единый государственный экзамен в Свердловской области планируют сдавать свыше 17 тысяч выпускников этого года и две тысячи выпускников прошлых лет. Ранее «Новый День» сообщал, что около 2 тысяч одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы, решили не сдавать ЕГЭ. В этом году это допустимо: такие выпускники получат аттестат с текущими оценками.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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