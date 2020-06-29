Журналистам показали, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии (ФОТО)

Сегодня в Свердловской области прошла репетиция ЕГЭ – без детей. Из-за коронавирусной пандемии требования к организации итогового тестирования выпускников ужесточились.

Журналистам во время пресс-тура в лицей № 88 рассказали, как будет проходить экзамен. В образовательном учреждении нанесена разметка, которая напоминает о соблюдении социальной дистанции. Повсюду расставлены антисептики, рециркуляторы воздуха и ультрафиолетовые облучатели.

С проверкой в лицей приехал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он рассказал журналистам, что пробные экзамены будут проводить два дня – 29 и 30 июня.

«Утром 2 июля проанализируем, все ли получилось. Чтобы 3 июля не допустить нарушений, которые могут повлиять на результат экзамена детей. Чтобы у выпускников не было стресса и проблем, и результаты они получили вовремя», – добавил он.

Как сообщил министр, в свердловской области 157 пунктов для проведения ЕГЭ. В этом году итоговое тестирование пройдут порядка 19 тысяч человек: из них 17 тысяч – это нынешние выпускники, и 2 тысячи – выпускники прошлых лет.

В этом году в классе на экзамене будут присутствовать по 8-11 детей, в отличие от прошлых лет, когда в помещении находились около 15 выпускников.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году на ЕГЭ не будут допускаться школьники с температурой – ее будут измерять перед входом на пункт проведения итоговой аттестации. Тем, кого отправят домой, придется сдавать экзамен в резервные дни. Они запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. Сами результаты выпускникам должны выдать не позднее 15 августа. В случае получения низкого балла пересдать в этом году предмет не получится.

Ношение масок и перчаток будет обязательным для сотрудников пунктов проведения ЕГЭ, а детей надевать СИЗы никто заставлять не будет. При этом если родители хотят, чтоб их ребенок был в маске, никто против не будет.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 29.06.20

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