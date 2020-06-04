Творческие экзамены в УрФУ пройдут онлайн: в вузе рассказали об особенностях приема-2020

Творческие испытания для поступающих на дизайн, журналистику, физкультуры и другие направления в УрФУ будут проводить дистанционно. Расписание появится к 15 июля. Все документы в вуз также нужно подавать только в онлайне: в кабинете абитуриента пакет могут сформировать абсолютно все поступающие, на сайте госуслуг – только школьники, желающие пойти на бюджет.

Об особенностях приема в УрФУ рассказали представители вуза на онлайн-конференции «Форум обеспокоенных родителей». Конечно, главным отличием приема от прошлых лет станет то, что абсолютно все процедуры в этом году будут в онлайне. Дистанционно подаются документы (в том числе – заявление о зачислении, которое раньше писалось лично в вузе), дистанционно проходит поэтапное зачисление абитуриентов, и даже творческие конкурсы пройдут онлайн.

«С 17 июня начинаем прием документов для участия в конкурсе на все формы и направления подготовки. Дата начала работы приемной комиссии остается неизменной. Но в этом году все заявления и все документы принимаются ТОЛЬКО в электронной форме, не лично и не по почте, – подчеркнула заместитель директора УрФУ по образовательной деятельности по организации приема и довузовскому образованию Елена Авраменко. – Есть два способа подать онлайн. Первый – это личный кабинет абитуриента, зарегистрироваться в нем можно уже сейчас и сейчас начать формировать свой кабинет. Через личный кабинет можно подать заявление на все формы обучения (очная, заочная), на все уровни подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). Второй способ – сервис «Поступи онлайн» на «Госуслугах». Обратите внимание, что нужна электронная цифровая подпись. И через этот сервис могут подать документы только на бюджетные места и только на бакалавриат и специалитет. И только на очную форму обучения, на заочную – только через личный кабинет абитуриента».

Перечень вступительных испытаний УрФУ не меняет. Неизменным остается и то, что любой абитуриент одновременно может подать заявления в 5 вузов, в каждом вузе – не более чем на 3 направления. Минимальное количество баллов по ЕГЭ («минимальный порог») в этом году устанавливало Министерство высшего образования и науки, данные есть на сайте УрФУ. Баллы не будут корректироваться в ходе приемной кампании.

Отдельно стоит отметить, что абитуриентам, которые выбрали для поступления творческие или спортивные направления подготовки, впервые придется сдавать дополнительные экзамены онлайн. Никогда ранее таким образом университет творческие конкурсы не проводил. В какой форме это будет происходить, пока не очень понятно.

«Есть направления подготовки с творческими конкурсами. У нас их десять [среди них – журналистика, телевидение, технологии художественной обработки металла, дизайн, архитектура, философия и другие]. Экзамены будут проходить с помощью дистанционных технологий. Программы вступительного испытания появятся совсем скоро, а расписание будет опубликовано до 15 июля. Все, кто зарегистрируется в личном кабинете абитуриента, получат уведомление», – сообщила на форуме Елена Авраменко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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