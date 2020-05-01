Медицинская кибернетика, судебная экспертиза, цифровизация АПК: что будет нового в вузах Екатеринбурга

Уральские вузы готовятся к приемной кампании, хотя пока до конца не понятно, когда она начнется и как будет проходить. Но абитуриенты уже сегодня могут ознакомиться с перечнем новых направлений подготовки, которые открылись в этом году. Например, УрФУ будет готовить судебных экспертов и медиков-кибернетиков, в Педагогическом снова будут обучать лингвистов и социологов, а в Горном сделают напор на IT в горной отрасли. Что еще нового будет в вузах – в обзоре «Нового Дня».

В самом крупной вузе Урала – Уральском федеральном университете – в этом году будет четыре новых специальности, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе. Это медицинская кибернетика, судебная экспертиза, перевод и переводоведение, а также психология служебной деятельности. Кроме того, вуз впервые открывает направление подготовки бакалавров по педагогическому образованию, а также новую программу магистратуры по направлению «Управление экономикой и финансами в бюджетной сфере». Предполагается, что выпускники такой магистратуры будут оценивать рациональность использования бюджетов. Для «телевизионщиков» добавили новую программу бакалавриата «Телевидение и новые медиа» и новую программу магистратуры– «Современная теле- и киноиндустрия».

Что касается прогнозов на самые востребованные направления, то, по мнению сотрудников приемной комиссии вуза, сейчас вновь набирают популярность гуманитарные специальности.

«Сейчас второе дыхание получает гуманитаристика. В том огромном потоке информации, который обрушивается на всех, помочь сориентироваться смогут только люди, которые понимают в этом, которые знают, как работать с информацией: психологи, филологи, журналисты, историки. Сегодня не случайно особое развитие получает то, что названо экономикой впечатлений – как ты презентуешь себя, как ты расскажешь о своих идеях, проектах людям, которые находятся под гнетом потока информации. Куда идти и что делать? Вот именно эти направления сегодня получают особое развитие – все, что связано с цифровой гуманитаристикой», – рассказали в УрФУ.

Всего федеральный университет в этом году надеется принять около 10 тысяч первокурсников (в прошлом году было более 11 тысяч). При этом увеличится количество бюджетных мест (на 238 мест больше, всего – 6380). По запросу вуза количество мест увеличено на IT-направления подготовки: прикладная информатика, программная инженерия и так далее.

В Уральском государственном педагогическом университете новая специальность одна – в вузе начнут готовить специалистов-психологов по ранней комплексной помощи («Психолого-педагогическое образование. Ранняя комплексная помощь»). Кроме того, будут новые-старые направления. В план приема вернулись социологи и лингвисты – в этом году для приема выделены бюджетные места: 13 – на «Социологии», 14 – на «Лингвистике». Кроме того, появились бюджетные места на «Международных отношениях» (примут 12 человек).

В вузе ожидают, что наиболее востребованными среди абитуриентов будут образовательные программы, связанные с педагогическим образованием (с несколькими профилями подготовки): русский язык и литература; русский язык как иностранный и китайский язык; история и обществознание; английский и испанский языки; прикладная лингвистика (английский язык). Всего в УрГПУ в этом году наберут 1323 человека на бюджет (935 поступающих – в бакалавриат, 383 поступающих – в магистратуру, 5 поступающих – в аспирантуру). На платное обучение возьмут еще 1436 человек.

В Уральском государственном горном университете стало больше бюджетных мест на направлениях подготовки, связанных с информационными технологиями. И не только.

«В 2020 году университет получил на 10% больше бюджетных мест на направления бакалавриата и специалитета. В три раза увеличилось количество бюджетных мест на направлении «Информатика и вычислительная техника», также увеличилось количество мест на специальности «Горное дело» и направлениях бакалавриата «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств». Кроме того, в 2020 году были выделены бюджетные места на направление «Искусство костюма и текстиля», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГГУ, добавив, что всего вуз примет 1020 человек на бюджетные места, 1700 человек – на платное обучение. Это на 10% больше объемов прошлого приема.

Новых профилей подготовки в УГГУ в этом году много. Среди них – профили, связанные с техносферной безопасностью (аудит пожарной безопасности, защита в чрезвычайных ситуациях). Новые магистерские программы связаны с окружающей средой: «Экология и природопользование на горных и промышленных предприятиях», «Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде». Также в магистратуре ждут тех, кто хочет лучше разбираться в информационных технологиях, связанных с горным делом. Полный перечень новых направлений можно узнать в приемной комиссии вуза.

В Уральском государственном аграрном университете новый профиль в 2020 году только один: в магистратуре будут готовить специалистов по цифровизации агропромышленного комплекса. Всего рассчитывают принять более 2000 человек: 888 человек – на бюджет (из них 76 – по целевой квоте). В аграрный колледж наберут еще 140 бюджетных студентов.

«Самые востребованные среди абитуриентов направления, где традиционно конкурс превышает 10 человек на место, – это «Технологические машины и оборудование», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Землеустройство и кадастры». Кроме того, стабильным спросом у абитуриентов пользуется факультет ветеринарной медицины и экспертизы», – рассказали в пресс-службе УрГАУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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