Ректор ЕГТИ про дипломные спектакли: «Студенты рыдают от невозможности выйти на сцену»

В Екатеринбургском театральном институте, где в качестве дипломной работы выпускники должны показать спектакль, надеются, что студентам разрешат выйти на сцену – хотя бы в июле или августе. Хотя ректор Анна Глуханюк не исключает вероятности сдачи таких специфических экзаменов онлайн. «Студенты рыдают горючими слезами», – описала ректор про текущую ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что вузы останутся на дистанционном обучении до конца года. Дипломы тоже будут защищать в онлайн-формате. Кроме того, удаленно пройдет и приемная кампания – абитурентам предстоит подавать документы через электронные сервисы.

Но есть вузы, где сделать это онлайн не представляется возможным. Например, Екатеринбургский театральный институт. Здесь в качестве дипломных работ студенты готовят и показывают выпускные спектакли. Теоретически в ЕГТИ могут устроить такой смотр онлайн, но все-таки надеются, что учредитель – Министерство культуры РФ – позволит студентам выйти на сцену.

«Мы пока не можем однозначно ответить – как будут проходить у нас экзамены и сдачи дипломных спектаклей. Пока нет никаких распорядительных документов от Министерства культуры, – прокомментировала корреспонденту РИА «Новый День» ректор Екатеринбургского театрального института Анна Глуханюк. – При плохом развитии ситуации (эпидемиологической, – прим. ред.) выпуск, скорее всего, должен пройти дистанционно. В принципе такая возможность есть. Ведь те спектакли, которые студенты играют в дипломную декаду, создаются в течение года. Студенты уже играли их на сцене учебного театра. Не исключаю, что придется сдавать их удаленно. Но как это будет происходить на практике, пока не очень представляем. Надеюсь, что можно будет продлить учебный год и выпустить наших четверокурсников в офлайн-формате в июле-августе».

Сейчас студенты ЕГТИ, как и других вузов, учатся дистанционно. Пока упор делают на теоретические дисциплины. Скорее всего, с мая дистанционно будут проходить и актерское мастерство, и сценическое движение, и другие занятия.

«У нас на этой неделе будет ученый совет, тоже дистанционный. И мы будем решать, как организовать работу по таким специфическим занятиям онлайн, – рассказала Анна Глуханюк. – Сейчас я тоже не могу сказать, что эти дисциплины заброшены. Нет. Мастера находятся на постоянной связи со своими студентами, они общаются при помощи разных технических возможностей – в Zoom, «ВКонтакте». Там же идут занятия по речи. Но, конечно, студенты рыдают горючими слезами от невозможности выйти на сцену, полноценно заниматься. Особенно это касается наших четверокурсников – потому что у них уже выпуск, у них больше не будет такой возможности в рамках обучения».

Приемная кампания в ЕГТИ дистанционной быть не может, считает ректор вуза. Онлайн можно только принять документы с результатами ЕГЭ, но все творческие конкурсы должны проходить вживую, иначе существенно снизится качество набора.

«Мы ждем окончательных каких-то решений, но надеемся, что нам разрешат творческие все испытания провести в офлайне», – отметила Анна Глуханюк.

Какой-то конкретики от Министерства культуры РФ ждут и в другой творческом вузе Екатеринбурга – в Уральской консерватории им. Мусоргского. Там пока не смогли сказать, в каком формате выпускники будут сдавать экзамены (отчетные концерты) и как будут набирать абитуриентов.

«Мы подведомственное учреждение и не принимаем никаких решений сами. Как решит министерство культуры, так у нас и пройдут экзамены. Занятия идут в онлайне сейчас, подготовка к экзаменам тоже», – прокомментировали корреспонденту «Нового Дня» в ректорате консерватории.

Добавим, что Министерство культуры РФ действительно рассматривает возможность для некоторых вузов провести приемную кампанию очно. Об этом, в частности, говорит министр культуры Ольга Любимова: «По ряду направлений, совместно с Минобрнауки России и ректорами творческих вузов страны, мы прорабатываем возможность проведения дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Перечень направлений подготовки (специальностей) вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, а также сроки проведения испытаний в настоящее время прорабатываются. Начало учебного года у обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по решению образовательной организации может быть перенесено на 2 месяца, то есть с 1 сентября – на 1 ноября», – говорится в обращении министра на сайте Минкультуры РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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