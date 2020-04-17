Приемная кампания в вузах Свердловской области будет проходить онлайн

Вузам Свердловской области в этом году придется проводить приемную кампанию дистанционно, об этом сообщил министр образования региона Юрий Биктуганов. Абитуриенты будут подавать документы через электронную систему.

По словам Биктуганова, Министерством образования и науки России определен конкретный период (не дата), когда можно будет подавать документы в вуз, – в течение 23 дней после даты публикации последних результатов ЕГЭ. Кроме того, определенный период отводится на проведение собственных заданий вузов (творческих конкурсов и так далее).

«Порядок будет опубликован на сайте каждого вуза. Я советую абитуриентам внимательно ознакомиться», – отметил Юрий Биктуганов во время онлайн-брифинга.

Добавим, ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на брифинге в Москве говорил, что в этом году будет протестирована новый сервис «Поступи в вуз онлайн».

«Суть новшества состоит в том, что, используя портал госуслуг, можно будет направить документы в вуз и поступить. Я думаю, что у нас еще есть время. Мы, хоть и в пилотном режиме, с участием 50 вузов, посмотрим, как можно задействовать этот инструмент, для того чтобы сделать процедуру поступления в вузы более удобной, без физического присутствия в приёмных комиссиях», – пояснил министр.

Также он уточнил, что у большинства крупных вузов уже есть опыт работы с абитуриентами удаленно. В прошлые годы почти все университеты предлагали вариант отправки документов через электронные системы.

Добавим, что на сайтах крупных уральских вузов корреспондент «Нового Дня» пока не нашел новых положений о проведении приемной кампании дистанционно. Там есть информация только об онлайн-консультациях для абитуриентов и об онлайн-днях открытых дверей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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