Куда отправлять документы и что ждать «творческим» абитуриентам: вузы рассказали, как будут принимать онлайн

В этом году все вузы Свердловской области будут проводить свои приемные кампании дистанционно. Абитуриентам придется онлайн заполнять заявления и отправлять документы. При этом пока никто не знает, чего ждать тем, кто хочет поступать на творческие направления подготовки, где требуется очная сдача экзаменов. Старт кампании пока запланирован на 19-20 июня, но все может измениться, говорят в вузах. Подробнее об условиях поступления онлайн – в обзоре «Нового Дня».

Вузам Свердловской области в этом году придется проводить приемную кампанию дистанционно, об этом сообщил министр образования региона Юрий Биктуганов. Абитуриенты будут подавать документы либо на сайте вуза, либо при помощи нового сервиса «Поступи в вуз онлайн» на «Госуслугах», – анонсировали в министерстве науки и высшего образования России.

Но пока у самих вузов нет четкого понимания, что и как будет происходить. Сейчас все ждут совещаний с федеральным министерством, которые будут проходить в формате вебинаров на этой и следующей неделе. От вузов собрали пакеты предложений, а по итогам совещаний будут сформированы дополнительные нормативные акты о новых способах приема документов и экзаменов. Особенно это касается вузов творческих направлений.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в Уральском государственном архитектурно-художественном университете, пока совершенно непонятно, как абитуриенты будут сдавать собственные творческие экзамены вуза. Здесь обучаются художники, архитекторы, дизайнеры – и дистанционно оценить таланты очень сложно.

«Мы пока ничего не знаем. Есть только один документ Министерства образования России от 3 апреля, согласно которому мы должны провести приемную кампанию дистанционно. А как это будет – неизвестно. Мы отправили свои вопросы в Министерство науки и высшего образования России и надеемся получить ответы. Думаю, к концу этой недели – на следующей станет более понятно, как нам быть. А главное – как быть детям, которые планируют поступать в архитектурный. Потому что сейчас все находятся в подвешенном состоянии – и мы, и дети», – прокомментировала проректор по учебной работе УрГАХУ Виктория Исаченко.

В пресс-службе Уральского федерального университета сообщили, что про вступительные экзамены для творческих специальностей тоже пока нет никакой информации и распоряжений от министерства. Поэтому пока могут сообщить только общие факты.

«Сроки приема в российские вузы будут изменены в зависимости от дат проведения и проверки ЕГЭ. Кампания в УрФУ пройдет в дистанционном формате через личный кабинет абитуриента на сайте или портал госуслуг», – сообщили в УрФУ.

В Уральском государственном аграрном университете уже почти подготовились к новым реалиям. Условия приема здесь вполне понятны. Неизвестно только, как будет организован прием абитуриентов из других стран, а также тех, кто придет получать высшее образование после колледжей. Скорее всего, условия для этих категорий будут прописаны ближе к лету. Особенно это касается иностранцев – судьба таких абитуриентов во многом зависит от эпидемиологической обстановки в стране и мире. Для «рядовых» поступающих в УрГАУ правила уже есть.

«Основной прием документов в Уральский государственный аграрный университет для выпускников школ стартует 19 июня (на заочную форму обучения прием примерно на месяц раньше открывается). В целом, даты приемной кампании будут зависеть от даты проведения ЕГЭ. По предварительным оценкам, прием документов от абитуриентов продлится примерно на две недели дольше от принятых сроков. Но пока нет окончательной официальной информации», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе УрГАУ.

Аграрный университет, кстати, вошел в те самые 49 вузов России, в которые можно будет поступать при помощи нового сервиса «Поступи в вуз онлайн». Уже подписано распоряжение Минобрнауки России. До 2020 года подать документы в УрГАУ можно было либо лично в приемной комиссии, либо почтой.

«Новый сервис позволит подавать документы для поступления в российские вузы через единый портал госуслуг. При помощи сервиса абитуриенты смогут сформировать пакеты документов в цифровом профиле и в дальнейшем отправлять их в приемные комиссии вузов. Ожидается, что время подачи заявлений не превысит 20 минут. Пока программа рассчитана на граждан РФ, поступающих на программы бакалавриата и специалитета», – пояснили в вузе.

Открытым пока остается вопрос – как абитуриенты смогут подать оригиналы документов, не появляясь в вузе. Ранее без оригиналов не проводили зачисление на первый курс. Сейчас вузы ждут особых распоряжений федеральных органов.

«Четкого понимания по этому вопросу нет ни у кого, – прокомментировала пресс-секретарь УрГАУ Юлия Филимонова. – Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема... на 2020/21 учебный год» (документ еще не вступил в силу), зачисление в вузы будет проходить по заявлению на согласие на зачисление. Заявление можно отправить по почте, а оригиналы документов принести позже. Но пока четкого понимания, как это будет происходить, нет».

В приемной комиссии Уральского государственного медицинского университета сообщили, что они начинают принимать документы онлайн с 20 июня. По крайней мере, сейчас сроки установлены такие. Подать документы можно будет на сайте онлайн-регистрации абитуриентов. Творческих испытаний для поступающих в медицинский не предусмотрено.Напомним, ранее ректор Екатеринбургского театрального института Анна Глуханюк рассказала РИА «Новый День», что провести приемную кампанию в театральный вуз без реального смотра абитуриентов практически невозможно. Онлайн можно только принять документы с результатами ЕГЭ. Вуз ждет решений Министерства культуры РФ (является учредителем театральных вузов), а ведомство сейчас прорабатывает перечень направлений подготовки (специальностей) вузов, которым будет дано право проводить творческие испытания очно. При этом, конечно, могут быть либо сдвинуты даты вступительных экзаменов, либо введены дополнительные меры безопасности. Окончательных решений еще нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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