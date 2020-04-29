В мантиях и шапочках – у мониторов: крупнейший вуз Урала рассказал про первый онлайн-выпускной

Уральский федеральный университет официально сообщил, что выпускной у студентов этого года будет проведен онлайн, без массовых вечеринок. Студентам доставят комплекты из мантии, академической шапочки и шарфа и в определенное время они должны будут подключиться к общему телемарафону. Обещают онлайн-концерты и активности.

Выпускной в УрФУ в этом году пройдет в начале июля. Но вместо большого торжества с вручением дипломов на сцене у главного корпуса, с вечеринкой в «Екатеринбург-Экспо» выпускникам устроят телемарофон.

«Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе. При этом все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены», – заявил сегодня ректор УрФУ Виктор Кокшаров, которого цитирует пресс-служба вуза.

Выпускникам домой доставят праздничные наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и специальными памятными подарками. В день выпускного (конкретная дата еще не выбрана, но это будет в начале июля) 6 тысяч студентов подключатся к онлайн-трансляциям и интерактивам в социальных сетях.

По словам председателя Союза студентов УрФУ Ойбека Партова, для онлайн-трансляции сделают богатую концертную программу. Скорее всего, открывать ее будет живое исполнение студенческого гимна Gaudeamus десятками вокалистов со всей страны. Кроме того, будут организованы прямые включения с участием самих студентов, их родителей и преподавателей. За организацию возьмется телевидение УрФУ.

Напомним, в этом году все вузы, школы и колледжи Урала будут заканчивать учебный год на дистанционном обучении. В онлайн-формате пройдут и защита дипломов, и сдача сессий. Приемная кампания в университетах тоже будет дистанционной. О том, как это будет происходить, «Новый День» писал ранее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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