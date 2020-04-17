Школы, вузы и техникумы завершат учебный год на дистанционке

В Свердловской области не планируют открывать школы, вузы и техникумы до конца учебного года. Все образовательные учреждения доработают до лета в дистанционном режиме. Сессии и защиты дипломов тоже пройдут онлайн.

Как рассказал сегодня на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, пока в регионе не планируют открывать учебные заведения.

«Мы все должны пройти этот режим – самоизоляции через дистанционное образование. Но мы должны понимать, что ребенок летом должен отдыхать. Поэтому считаю нецелесообразным перенос предметов и тем, в том числе на первую четверть, особенно у старших классов. Уверен, что в сентябре начнем в обычном режиме, – прокомментировал Юрий Биктуганов. – Надо перестроить нагрузку сегодня так, чтобы выдержать дистанционное обучение и пройти программу до 22 и 29 мая (предполагается, что в этих числах завершится учебных год, – прим. ред.)».

При этом министр отметил, что согласно ФЗ «Об образовании» школы имеют право самостоятельно принимать решение об окончании учебного года, изменении в процессе – но совместно с участниками образовательного процесса (с педагогами, учениками, родителями). Министерство образования до 27 апреля собирает пакеты предложений от школ области, и после этого будут даны общие рекомендации по окончанию года.

Студенты колледжей, техникумов и вузов тоже не вернутся к офлайн-обучению в этом учебном году, подчеркнул министр. Дистанционно будут сдаваться сессии, удаленно пройдет даже защита дипломов.

«Я посмотрел уже, как проходят дистанционно защиты дипломов. И вижу, что вузы хорошо подготовлены. На сайтах вузов опубликованы положения, по которым будут организованы все мероприятия – от практики до защиты дипломов, – отметил Биктуганов. – В техникумах сложнее. Там много практической части. Но еще до карантина дети проходили практику на предприятиях Свердловской области, а некоторые и до сих пор продолжают практику. Но по всем учреждениям руководители сегодня принимают решения, как завершить учебный год, и завершится он дистанционно».

Добавим, что вопрос с проведением выпускных и последних звонков остается сегодня открытым. «Каждый муниципалитет будет определять свое решение о мероприятиях массового характера», – сказал Юрий Биктуганов, отвечая на вопрос про выпускные.

Напомним, школьники Свердловской области ушли на дистанционное обучение с 16 марта, затем после каникул – со 2 апреля – удаленка продолжилась. Многие родители высказывают недовольство объемами домашних заданий, а также постоянными проблемами с онлайн-платформами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.04.20

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