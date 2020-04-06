Первый день дистанционного обучения школьников обрушил онлайн-платформы и поверг родителей в шок

С сегодняшнего дня и минимум до 20 апреля все школьники Свердловской области перешли на дистанционное обучение. Задания от учителей дети будут получать через личные кабинеты на онлайн-платформах, там же нужно отправлять выполненные работы. Как рассказали родители, первый день дистанса уже выявил слабость онлайн-платформ: «Дневник.ру» не выдержал наплыва посетителей, и зайти на страницу могут не все.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому школьники и студенты с 6 по 20 апреля будут обучаться удаленно.

«Дистанционное обучение должно начаться в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, работающих на территории Свердловской области», – поясняли ранее в департаменте информполитики.

Министерство образования Свердловской области обещало выделить дополнительные средства муниципалитетам для приобретения ноутбуков и планшетов, которые будут выдаваться нуждающимся детям на период удаленного обучения. Но пока не уточнялось, сколько именно техники будет закуплено и кто ее получит.

Дистанционное обучение началось в Свердловской области сегодня в 08:00. Многие школы в качестве онлайн-платформы выбрали «Дневник.ру». Здесь в личном кабинете учителя выкладывают задания по всем предметам, прикрепляют файлы для самостоятельной работы. Дети должны выполнить все самостоятельно и отправить через ту же платформу к следующему дню. Однако, как рассказали «Новому Дню» родители школьников Екатеринбурга, на сайте сразу же начались перебои.

«В восемь утра «Дневник» еще работал, сейчас не можем зайти. А нам надо до вечера сдать все задания, – рассказала мама ученика 4 класса одной из школ на ВИЗе. – В итоге нам учитель дублирует все задания в мессенджере, мы там же ей отправляем выполненные работы».

Родители пока пребывают в недоумении от объемов самостоятельной работы.

«Я, честно говоря, в шоке. Там и письменные работы, и просмотр презентаций, и изучение тем. По физкультуре надо снять зарядку и приложить видео. И это все надо контролировать. Не представляю, каково работающим родителям», – поделилась другая екатеринбурженка.

На форуме Umama в разделе «Школьники» мамы уже обсуждают, возможно ли отказаться от дистанционного обучения. И что делать в этом случае. «Классный руководитель отправила всем родителям класса образец заявления о том, что я согласна перевести своего ребенка на такую форму обучения и беру на себя ответственность за процесс и результат. Трое мам пошли в отказ. Мотивируя, что нет приказа и постановления от руководства школы. И вообще у них нет педагогического образования, чтобы учить детей. И в родительском чате подбивают остальных не писать и относить такое заявление», – пишет на форуме пользователь с ником Nina Kim.

Но большинство родителей в обсуждении сходятся во мнении, что отказаться от дистанционного обучения не получится, потому что по закону родители или законные представители обязаны обеспечить получение ребенком общего образования. Более того – сейчас нет никаких альтернатив, чтобы пройти школьную программу.

Добавим, что студенты вузов Свердловской области тоже будут обучаться дистанционно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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