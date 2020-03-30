После окончания каникул школьников вернут на удаленку

В Свердловской области школьники со следующей недели продолжат обучение – но в дистанционном режиме. Детей распустили по домам 16 марта, несколько дней они учились дистанционно, затем начались каникулы, а следом за ними – нерабочие дни, объявленные президентом. Но 6 апреля учеба возобновится.

В некоторых городах, например, Первоуральске, проходят обучающие семинары по дистанционному обучению – и в них кроме педагогов участвуют родители. Им объясняют в том числе технические нюансы. Как сегодня сообщили в оперштабе, школы к дистанционной работе готовы, все необходимые ресурсы для этого есть. При этом еще в четверг, 26 марта, губернатор региона Евгений Куйвашев говорил, что далеко не все школы готовы к дистанционке. «В некоторых школах сейчас очень слабый интернет, у некоторых учеников нет компьютеров», – отмечал он. По данным губернатора, проблемы есть у 70 % учеников. Как регион в такие рекордно короткие сроки решил проблемы с наличием компьютеров и устойчивой сети, в оперштабе не поясняют.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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