Куйвашев: в 70 % школ или слабый интернет, или у детей дома нет компьютеров

Через 9 дней после перехода свердловских школ на дистанционное обучение губернатор Евгений Куйвашев обнаружил, что многие из них не были к этому готовы.

«Мы никогда не сталкивались с такой необходимостью, поэтому, к сожалению, не все школы оказались готовы к дистанционной работе, – написал Куйвашев в своем инстаграме. – Из 500 382 человек, обучающихся в 1038 школах, у 25 133 учащихся из 732 школ (это 70%, – прим. ред.) могут возникнуть проблемы с электронным обучением. В некоторых школах сейчас очень слабый интернет, у некоторых учеников нет компьютеров».

В то же время он заявил, что абсолютно все школы региона должны быть обеспечены быстрым интернетом для дистанционного обучения, и поэтому принял решение выделить из резервного фонда правительства 20 млн рублей для улучшения качества связи.

Как уже сообщал «Новый День», все школы Екатеринбурга закрылись на карантин по коронавирусу с 17 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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