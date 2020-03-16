Завтра все школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу

Завтра все школы и детские сады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в управлении образования города. Решение было принято только что на совещании в мэрии. Оно будет действовать до особого распоряжения.

Школьники будут учиться дистанционно – такой опыт у школ Екатеринбурга уже есть. Несколько лет назад во время эпидемии свиного гриппа все учебные заведения также были закрыты, а уроки проводились онлайн.

Добавим, что из высших учебных заведений перейти на карантин решили только Уральский федеральный университет и Уральский государственный горный университет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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