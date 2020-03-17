Всем посетителям мэрии Екатеринбурга с сегодняшнего дня будут измерять температуру

С 17 марта мэрия Екатеринбурга ввела дополнительные меры безопасности в здании горадминистрации. Отныне и «до особого распоряжения» всем посетителям на входе будут измерять температуру.

«Посетители здания администрации города Екатеринбурга с 17 марта и до особого распоряжения проходят процедуру контроля температуры тела и обрабатывают руки антисептическим гелем. Процедура обязательна для всех», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, с сегодняшнего дня в Екатеринбурге все школы закрыты, ученики переведены на дистанционное обучение. Детские сады все-таки решили пока не закрывать, но усилили противоэпидемиологический режим. Он предполагает осмотр с целью выявления заболевших, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды. Также обеспечен контроль по допуску к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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