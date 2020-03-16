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Понедельник, 16 марта 2020, 17:22 мск

Новости Екатеринбург

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Детские сады не будут закрывать на карантин

Администрация Екатеринбурга скорректировала свою позицию по закрытию на карантин образовательных учреждений города. Детские сады решено на карантин не закрывать, только школы – ученики переведены на дистанционное обучение.
Департамент образования направил всем руководителям муниципальных школ необходимую информацию по возможности перевести с 17 марта всех учеников на дистанционное обучение. Такое решение было принято на основании рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях».

Срок окончания дистанционного обучения – до особого распоряжения.

Что касается детских садов, то карантинные мероприятия вводится не будут. Детские сады будут работать в штатном режиме. Карантинные мероприятия в детских садах будут, как и прежде вводится только в тех случаях, если уровень заболевших детей по ОРВИ и гриппу превысит 20% от общего количества.

Пока в дошкольных образовательных учреждениях Екатеринбурга усилен противоэпидемиологический режим. Он предполагает осмотр с целью выявления заболевших, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным эффектом, обеззараживание воздушной среды. Также обеспечен контроль по допуску к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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