Семьи, в которых нет компьютеров, могут временно попросить технику в школе

На время введения дистанционного образования семьи, у которых нет компьютера и интернета, могут обратиться в школу с просьбой временно предоставить технику, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга. Как говорят родители, в городе правило работает.

Напомним, с 6 по 20 апреля все школы Свердловской области перешли на дистанционное обучение. Это означает, что дети должны будут освоить программу дома: на компьютере, при помощи специальных программ и сервисов. Еще до старта дистанционного обучения многих волновал вопрос: а что же делать детям из необеспеченных семей, если дома нет компьютера? В департаменте образования «Новому Дню» сообщили, что прежде всего семья должна обратиться в школу.

«Департамент образования собрал информацию по данным ученикам (у которых нет компьютеров, – прим. ред.) и передал ее в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (ранее министерство обещало докупить необходимую технику, – прим. ред.). Закупленное или имеющееся школьное оборудование общеобразовательная организация вправе передать семьям во временное пользование. Родители учеников, которые не обеспечены компьютерами или интернетом, могут обратиться напрямую к руководителю школы», – сообщили в департаменте.

Также в департаменте пояснили, что процесс дистанционного образования в каждой отдельной школе может различаться. Например, сегодня родители на форумах пишут, что в одной школе учителя проводят уроки онлайн при помощи программы Zoom, объясняют все детям, как и на офлайн-занятиях. В других школах ограничиваются выдачей заданий и проверкой работ, а разбираться в теме дети должны самостоятельно.

«Я думала, у всех будут онлайн-уроки, а на деле – нет. Получается, что ребенок как будто на заочке. 90% ему надо освоить самостоятельно и с помощью родителей. Было бы лучше, как у других – через Zoom», – поделилась екатеринбурженка Наталья.

Каждая школа – это отдельное юридическое лицо и самостоятельно определяет форму организации дистанционного обучения, пояснили в департаменте образования Екатеринбурга. «Есть рекомендации федерального и регионального уровней, они доведены до всех школ. Обучение может быть организовано с использованием онлайн-уроков, могут выдаваться задания через электронный дневник и другие средства связи. Требования по выставлению отметок за выполненные задания прописаны в локальных нормативных актах, принятых в школе. Конечно, ситуацию с дистанционным обучением педагоги будут учитывать при выставлении отметок», – пояснили в департаменте.

Добавим, что в сельской местности дети тоже учатся дома. Но пока компьютерами там обеспечены не все. Как рассказала «Новому Дню» читательница из поселка Озерный, в школе не выдают компьютеры.

«У меня два школьника, есть один компьютер и телефон. Занимаемся при помощи их. У кого нет компьютера, учительница высылает задания в мессенджер. Дети делают работы в тетрадях и высылают обратно учителю на проверку. Но недовольных нет, потому что учителя все стараются объяснить каждому, кто спрашивает», – рассказала мама двоих детей.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга, компьютеры действительно выдают в некоторых школах. Например, школы № 81 и № 95 заранее собирали от родителей данные – кто не может предоставить условия для дистанционного обучения. В итоге некоторым семьям выдали на время нетбуки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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