12 тысяч гаджетов выдадут во временное пользование школьникам на дистанционном обучении

Из резервного фонда Свердловской области министерство образования закупило 12 тысяч гаджетов для детей из тех семей, в которых нет компьютера и иных устройств для дистанционного обучения. Получить планшет или ноутбук можно, обратившись в школу. Но программы школьной удаленки составлены так, чтобы дети не сидели возле экранов сутками: максимум за раз ребенок может провести в онлайне не более 25 минут.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге некоторые семьи уже получили нетбуки для удаленного прохождения школьной программы. В области мамы рассказывают, что те, у кого нет компьютера, пока выполняют задания в тетрадях и отправляют учителю фотографию для проверки. Но в министерстве образования Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что все нуждающиеся вскоре получат гаджеты на время дистанционного обучения.

«Министерством проведен масштабный мониторинг, по итогам которого был сформирован список семей школьников, которым необходима техника для дистанционного образования. Из резервного фонда Свердловской области были выделены средства на приобретение и передачу в семьи планшетов. В общей сложности приобретено свыше 12 тысяч гаджетов, они предоставляются во временное пользование, – сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. Кроме того, в отдаленные населенные пункты Свердловской области были доставлены 400 модемов с безлимитным интернетом для учителей и 11 тысяч сим-карт с безлимитным интернетом для школьников.

В министерстве образования и молодежной политики уточняют, что администрации муниципалитетов уже должны были составить списки нуждающихся. Но если семья не получила никакой техники и ребенок не может заниматься, нужно обратиться в школу.

Также в министерстве сейчас готовится документ, который позволит обеспечивать питанием тех детей, которые получали льготные обеды в школах.

«Завершается проработка вопроса об обеспечении школьников из семей этой категории питанием. Планируется, что в ближайшее время региональное правительство примет окончательное решение о том, какие механизмы поддержки будут использованы», – сообщили агентству в министерстве.

Что касается самого процесса дистанционного обучения, он проходит везде по-разному, – об этом ранее рассказывали родители школьников Екатеринбурга. Это не возбраняется, – говорят в министерстве образования.

«В каждом общеобразовательном учреждении свой утвержденный учебный план, обучение в дистанционном формате ведется в соответствии с ним, – рассказали в министерстве. – Программа дистанционного обучения составлена таким образом, что ребенок работает как в онлайн-режиме (в том числе существует возможность проведения урока в формате общей конференции), так и выполняет задания без использования компьютера или гаджетов. Продолжительность непрерывной работы за компьютером регулируется нормами СанПиН. Для учеников 1 – 4 классов она составляет 15 минут, 5 – 7 классов – 20 минут, 8 – 11 классов – 25 минут. Программа выстроена в том числе в соответствии с этими требованиями».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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