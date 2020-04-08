Приемная кампания в детские школы искусств Екатеринбурга отложена

Учреждениям дополнительного образования Екатеринбурга рекомендовали отложить приемную кампанию для детей до 27 апреля. До начала пандемии запись в школы искусств начиналась с 15 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, школам рекомендовали перенести прием документов и отборочные туры. Документы теперь можно будет подать с 27 апреля по 25 мая, а индивидуальные туры для детей проведут с 5 по 12 июня.

«Управление культуры просит родителей и будущих учеников обратить внимание на то, что в случае продления режима самоизоляции сроки могут быть вновь перенесены», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, школы искусств просят принять дополнительные меры безопасности: увеличить количество приемных кабинетов, чтобы не допускать столпотворений. По возможности – принимать заявления по предварительной записи.

Напомним, сейчас все школы, в том числе художественные и школы искусств, находятся на дистанционном обучении. Удаленка для школьников будет действовать до 20 апреля, но не исключено, что сроки будут продлены – все зависит от ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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