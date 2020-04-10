Как прошла первая неделя дистанса в школах: для кого-то ад, для кого-то – опыт

Сегодня заканчивается первая официальная неделя дистанционного обучения у школьников Свердловской области. Директора школ говорят, что учителя уже привыкают к новым методам, хотя нагрузка возросла заметно: нужно вести онлайн-уроки, отвечать на сотни вопросов, читать все мессенджеры. Родители школьников, особенно работающие, рассказывают, что нервы у всех на пределе. Как прошла первая неделя школьной удаленки – читайте в материале «Нового Дня».

Родители молят о помощи

Официально школьники перешли на дистанционное обучение с 6 апреля. До этого они почти две недели были на каникулах, еще раньше – обкатывали дистанционку, но вполсилы (с 16 марта неделю школы работали удаленно). Заканчивающаяся рабочая неделя показала, что не все родители оказались готовы. Форумы и соцсети пестрят мольбами о помощи, проклятиями и рассказами о приеме успокоительных таблеток.

«Третий день. Третий день ада!!!! Какая разница от чего пострадает ребенок, от коронавируса или от ремня. Власти должны принять меры и вернуть все на круги своя. Иначе часть детей окажется травмирована психически, тем кому повезет больше – физически. Я сегодня полномочия учителя сложила, делает все сам . 2 так 2. Мне здоровье мое дороже!!!!! Пустите детей в школы!!!!!!» – например, такое сообщение от анонима появилось на форуме «Школьники» портала Umama еще в среду.

Более спокойные родители рассказали «Новому Дню», что в целом за неделю привыкли к совместному обучению с детьми, но усталость, конечно, копится.

«Мы с мужем работаем, потому что у нас предприятия непрерывного цикла производства. Вечером после работы по очереди сидим за учебниками. У дочери 6 класс. По очереди – потому что каждый день после работы делать уроки тяжело. Дочь, конечно, сама многое делает. Но проверять-то надо, – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Наталья. – Еще тяжело, что дочь целыми днями дома. Она с ума уже сходит в четырех стенах. До этого у нас были секции. Сейчас – ничего».

Родители продолжают ругать онлайн-платформы, на которых выдаются задания для домашней работы. «Якласс», «Дневник.ру» – все продолжает зависать, как и в первый день дистанционки. Никакие сервисы не выдерживают наплыва.

«Бесит больше всего именно это метание между онлайн-платформами, мессенджерами учителя, Zoom. Что не уходит на «Дневник.ру», отправляем в личку учителю. Что-то смотрят в онлайне», – рассказала Наталья.

На форумах мнения о дистанционном обучении разные. Некоторые пишут, что это – редкая возможность побыть с детьми. «А нам нравится, возможность побыть вместе, записывая видео по физкультуре или стихам смеемся все вместе. Страшно конечно за экзамены, и уроки делаются в 11 классе с 9 утра до 20 вечера с перерывом на поесть... Занимаемся как можем. 11, 9 и 6 класс. Если не можешь изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней. Конечно в школе лучше, но дома при желании тоже вполне реально», – пишет пользователь на Umama.

Директора школ говорят, что проблемы есть, но они решаются

Многие школы Екатеринбурга, особенно гимназии и лицеи, с дистанционным обучением сталкиваются не впервые. Поэтому там механизмы проведения уроков онлайн давно отлажены. Но большинство учебных заведений первый раз перешли на стопроцентный онлайн и удаленку. Директора говорят, что проблемы были и есть, но почти все удается решать.

Например, школа № 142 в Горном Щите полностью на дистанционное обучение ушла впервые. В поселке было много нуждающихся, кому школа обеспечила сим-карты с бесплатным интернетом. В первые дни было много организационных вопросов. Но сейчас их все меньше.

«У нас пробная неделя была с 17 марта, когда детей до каникул тоже переводили на дистанционное обучение. Тогда налаживали процессы, было много вопросов. А сейчас – я сама удивлена – все уже вошло в систему, работаем, все вопросы решаются, – рассказала «Новому Дню» директор школы № 142 Наталья Обожина. – У нас есть ограничение – чтобы одновременно использовалось не более двух онлайн-платформ, иначе и учителя, и родители запутаются. Кроме платформ активно используем Zoom. Лично у меня два младших класса, я веду математику и русский язык. И обязательно устраиваю онлайн-уроки, потому что маленькие дети не воспринимают, когда им информацию дает незнакомый человек. Им нужен знакомый язык, знакомые подходы. Там же, в Zoom, ученики выпускных классов получают консультации по ОГЭ и ЕГЭ. И это не по желанию, это обязательно. У нас есть график консультаций на сайте школы, все родители его знают, и мы готовимся к экзаменам. В формате онлайн-конференций мы и с учителями совещаемся, еженедельно собираемся и рассматриваем проблемы, с которыми столкнулись».

В поселке говорят, что больше всего сложностей возникает у многодетных семей. Конечно, родителям тяжело помогать нескольким детям делать задания. Да и технически это тяжелее – надо несколько компьютеров, смартфонов. Но пока все решаемо. Учителя готовы отвечать на вопросы, звонки, видео.

«Конечно, нагрузка на учителей возросла. Я сама один свой урок готовлю минимум два часа. Надо написать тему, задания, записать видео, все проверить. Но пока жалоб нет», – отметила Наталья Обожина.

Школа № 147 на Сортировке – многонациональная. Здесь 40% учеников – дети мигрантов. Когда стало понятно, что после каникул придется уходить на дистанционное обучение, многие семьи обратились в школу за помощью: детям временно выдали ноутбуки, школе выделили бюджет на то, чтобы докупить планшеты и сим-карты – теперь технически обеспечены все дети.

«Самая главная проблема, на которую указывают и дети, и учителя, и родители – это зависающие онлайн-платформы. Нормально не работает ни одна. И онлайн-уроки тоже не всегда проходят гладко, то связь пропадает, то подключение не идет. Но мы учимся работать в новых для себя условиях, – рассказала директор школы № 147 Надежда Соболева. – Мы даже вчера аттестацию педагогов провели в программе Zoom, а на следующей неделе у нас запланировано родительское собрание – послушаем, какие вопросы волнуют родителей, какая помощь нужна».

По словам директора, семьи мигрантов справляются с дистанционным обучением ничуть не хуже, чем русские семьи.

«Сейчас ведь не 1 сентября. Дети уже влились в коллектив, в работу, у них есть друзья, которые помогают и подсказывают. Родители тоже влились в родительский коллектив. Да и родители сейчас дома сидят многие, они заставляют детей учиться, напоминают про задания», – говорит Надежда Соболева.

Эта неделя для школы была «пилотной». Некоторые ошибки учителя учли и со следующей недели немного поменяют подходы.

«Например, мы решили ставить какие-то предметы – на всю параллель. Если будет история, то она будет онлайн для всех восьмых классов. Так проще и педагогу, и детям. Дети слушают, пишут вопросы в чат, учитель отвечает всем сразу. Кроме того, немного корректируем расписание, чтобы оно соответствовало СанПиН, чтобы у детей не уставали глаза, не перегружалась нервная система», – отметила Надежда Соболева.

Добавим, что никто не исключает вероятности продления дистанционного обучения до конца года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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