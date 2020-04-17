ЕГЭ и ОГЭ в школах пройдут в обычном режиме

Свердловские школьники будут сдавать единый госэкзамен в традиционном режиме. Другой альтернативы пока нет, заявил сегодня на брифинге министр образования региона Юрий Биктуганов.

«На уровне Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора пока нет официального документа. Мы должны получить его на днях. Но по тем предложениям, которые поступали, мы знаем, что переходим сегодня к режиму подготовки выпускников. У 11-х классов экзамены начнутся 11 июня. У девятых классов – с 9 июня, будут два основных предмета, математика и русский язык.

Ранее «Новый День» писал, что учителя ведут дистанционную подготовку выпускников к экзаменам. Консультации по ОГЭ и ЕГЭ проходят через видеоконференции, и они обязательны для учеников 9-х и 11-х классов, рассказала агентству директор школы № 142 Наталья Обожина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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