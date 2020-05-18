Последний звонок для выпускников прозвенит онлайн

В связи с эпидемией коронавируса свердловское областное министерство образования рекомендовало школам провести последний звонок в режиме онлайн. К рекомендации присоединились городские власти Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования мэрии, там понимают и разделяют озабоченность родителей из-за того, что на сегодняшний день нет возможности провести этот праздник как обычно, но для сохранения здоровья екатеринбуржцев школы города планируют организовать его дистанционно. Так как каждая школа является отдельным юридическим лицом, их директора самостоятельно примут решение и составят графики проведения последнего звонка в дистанционном режиме.

Что касается выдачи аттестатов, то для выпускников 9-х классов она будет проходить в индивидуальном режиме после 29 мая. Школы будут выдавать аттестаты ученикам после подписания приказа в течение 10 дней. Индивидуальные графики выдачи аттестатов руководители школ определят самостоятельно. Что касается 11-классников, изменения в порядке проведения ЕГЭ будут приниматься на уровне Министерства просвещения РФ и срок выдачи аттестатов будет определен позже.

Напомним, ранее департамент образования Екатеринбурга установил новые даты окончания учебного года для школьников. Первоклассники завершат обучение 22 мая, ученики со 2 по 11 классы – 29 мая. В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 912 школьников оканчивают 9 класс, и 6 тысяч 825 ребят – 11-й.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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