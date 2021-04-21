Мэрия хочет в «Экспо», родители бронируют базы: как пройдет выпускной-2021

Вопрос о проведении школьных выпускных для 9-х и 11-х классов в этом году однозначно еще не решен. На данный момент продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в образовательных организациях. Но в мэрии надеются, что 25 июня удастся провести общегородской выпускной в «Екатеринбург-Экспо». А родители не ждут официальных распоряжений и уже давно забронировали кафе и базы отдыха.

Как рассказали «Новому Дню» родители одиннадцатиклассников, деньги на выпускные собирали почти в начале учебного года, и сейчас многие классы уже оплатили предварительный заказ на базах отдыха и в кафе.

«Слухи ходили разные. Что могут запретить выпускные, как в прошлом году. Просто выдать аттестаты, приглашая по одному в школу. И у нас класс решил не ждать официального решения. Каким бы оно ни было, праздник детям будет. Мы арендовали базу отдыха на 2 июля – неделю спустя после последнего экзамена. Надеемся, к тому времени аттестаты выдадут. Ищем ведущего, заказали фотографа», – рассказала мама выпускницы одной из школ Екатеринбурга.

В кругу учителей курсирует информация, что в Екатеринбурге планируют провести общегородской выпускной в «Екатеринбург-Экспо». «Было собрание, нам сказали, что, возможно, будет выпускной в «Экспо». Там хотят наградить медалистов в торжественной обстановке. Пригласят двух каких-то звезд. Но вход будет платным – около 500 рублей», – рассказала одна из педагогов.

В департаменте образования Екатеринбурга информацию частично подтвердили. Действительно, если ситуация с коронавирусом позволит, общегородской выпускной может пройти в выставочном центре.

«Департамент образования планирует провести на площадке «Екатеринбург-Экспо» общегородской выпускной. В настоящее время обговаривается дата 25 июня, – сообщили в пресс-службе департаменте. – Но формат и дата проведения выпускных вечеров пока не определены, так как еще не утверждены сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ. После проведения государственной итоговой аттестации в школах будут вручены аттестаты».

Также в департаменте напомнили, что до сих пор на территории России действует Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями от 24.03.2021 № 10, которое накладывает запрет на проведение массовых мероприятий именно в стенах в образовательных организаций. Будет ли оно отменено до лета, неизвестно.

В детских садах выпускные в этом году тоже планируют. Но пока предполагается, что без родителей. Однако ситуация может измениться.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» сообщили: «Решение о формате проведения массовых мероприятий в Свердловской области принимаются оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции, руководствуясь текущей ситуацией, связанной с уровнем заболеваемости. На данный момент решение еще не принято».

Добавим, что сегодня стало известно о проведении выпускного для студентов Уральского федерального университета в офлайн-формате. 26 июня пройдут встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хедлайнера, имя которого держится в секрете, сообщает пресс-служба вуза.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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