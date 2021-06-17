В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили общегородской выпускной с Мотом и Родригезом

В Екатеринбурге отменили общегородской выпускной для школьников, который должен был пройти 25 июня в «Екатеринбург-Экспо». Об этом «Новому Дню» сообщил источник в мэрии города.

«Решение однозначно принято: выпускного не будет. Ждём подтверждающие документы от оперштаба», – сообщил источник.

Напомним, общегородской выпускной в Екатеринбурге должен был пойти впервые. Для 11 классиков пригласили рэпера Мота и ведущего Тимура Родригеза. Но затем Александр Высокинский после одного из последних заседаний оперштаба заявил, что от проведения такого массового мероприятия придётся, вероятно, отказаться из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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