Заболеваемость растет, тяжелых случаев больше: как изменилась ситуация с Covid-19 за месяц

С сегодняшнего дня в Свердловской области начали отменять массовые мероприятия, аргументируя это ухудшением ситуации с коронавирусом. Оперштаб официальных данных – какие именно показатели стали хуже – не дает, также не комментирует и количество госпитализаций в сутки. «Новый День» решил посмотреть в открытых данных – что изменилось за последний месяц. Оказалось, что тяжелых больных стало больше, хотя общее число пациентов даже немного сократилось.

Жители Свердловской области в последние дни сообщают, что в больницах увеличилось количество больных коронавирусом. Госпитализируют в основном тех, у кого на КТ выявляют серьезные поражения легких. В оперштабе «Новому Дню» не смогли ответить на вопрос, увеличилось ли количество госпитализаций с диагнозом «коронавирус» в последние недели. Такую статистику здесь не ведут.

Из открытых данных становится понятно, что общее количество больных коронавирусом официально в последний месяц не росло. Но растет число вновь выявленных случаев и тяжелых больных.

По данным оперштаба, на 17 июня зарегистрировано 149 новых случаев коронавируса, а месяц назад, 17 мая, было 97. Сегодня в больницах в тяжелом состоянии – 309 человек (в реанимации – 158, в том числе на ИВЛ – 130). Месяц назад тяжелых больных было 245 (129 – в реанимации, 94 – на ИВЛ). В состоянии средней тяжести сегодня 1511 человек, было – 1451.

Интересно, что за месяц общее число больных, которые в текущий момент получают лечение, даже снизилось. 17 мая таких было 2896 человек (включая стационарных и амбулаторных пациентов), сегодня – 2521. Такое число получается, если из общего количества всех заболевших с начала пандемии вычесть число выздоровевших и умерших.

В промежутке между 17 мая и 17 июня ситуация была относительно стабильной. Ежедневно коронавирус выявляли примерно у 100-110 человек, тяжелых больных было 230-270, средне-тяжелых – 1300-1450.

Добавим, что официально оперштаб Свердловской области никак не комментирует введение новых коронавирусных ограничений в связи с ростом заболеваемости. В период первой волны, напомним, ограничения постепенно снимали, когда коэффициент распространения коронавируса был менее единицы. Сейчас, по всей видимости, расчеты ведутся по-иному, но как – оперштаб не говорит.

«В случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима в Свердловской области и после закрепления этих решений в документах оперативный штаб об этом сразу информирует», – прокомментировали «Новому Дню» в координационном органе.

Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге отменили общегородской выпускной для школьников. Кроме того, организаторы отказались от проведения Сабантуя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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