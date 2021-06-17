На Урале отменяют концерты и фестивали. Будет ли новый локдаун?

На фоне резкого роста заболеваемости Covid-19 в России в регионах вводятся новые ограничения, но для Свердловской области этот вопрос пока остается открытым.

В местных телеграм-каналах распространяются слухи, что ужесточения эпидемиологических мер на Среднем Урале стоит ждать с 26 июня – сразу после проведения фестиваля «Уральская ночь музыки». Так, аналогичное решение было принято в Санкт-Петербурге: вчера в городе прошел матч сборной России на Евро-2020, собравший несколько тысяч болельщиков, а сегодня власти ограничили работу общепита и развлекательных заведений.

Свердловский оперштаб информацию о возможном введении ограничений с 26 июня не подтвердил и не опровергнул. «В случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима в Свердловской области и после закрепления этих решений в документах оперативный штаб об этом сразу информирует», – прокомментировали «Новому Дню» в координационном органе.

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге будет отменен общегородской выпускной для школьников, который планировался на 25 июня. Судьба «Ночи музыки» остается под вопросом. «Мы работаем в штатном режиме. Делаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся в запланированном формате и объеме», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Ночи музыки».

При этом в уральской столице идет подготовка к еще одному массовому мероприятию – 26 июня в селе Кадниково намечаются народные гуляния на празднике Сабантуй. Стоит отметить, что в соседней Челябинской области вчера отменили Бажовский и Ильменский фестивали, которые должны были состояться во второй половине июня. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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