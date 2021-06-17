Сабантуй-2021 в Свердловской области отменен

На Среднем Урале перенесли национальный праздник Сабантуй. Массовое мероприятие планировалось 26 июня в конно-спортивном клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково.

«Национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй-2021 перенесен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Такое решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора. О новой дате проведения мероприятия оргкомитет сообщит дополнительно», – сообщил оперштаб. Напомним, ранее власти отменили общегородской выпускной для школьников в «Экспо-центре».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

Мэрия Екатеринбурга расторгла дорожный контракт с компанией, аффилированной с Карапетяном. / На Урале отменяют концерты и фестивали. Будет ли новый локдаун?. / В Свердловскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»