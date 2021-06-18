Ural Music Night в Екатеринбурге не отменят, но введут ограничения

Самый масштабный музыкальный фестиваль лета-2021 «Ночь музыки» не будут отменять из-за коронавируса. Но на закрытых площадках введут ограничения по количеству посетителей.

«Мы продолжаем готовиться к фестивалю в текущем режиме. Отменять его не будут», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля.

Но по требованию оперштаба оргкомитет введет регистрацию для посетителей закрытых площадок. Она откроется 21 июня на сайте Ural Music Night. Без регистрации на концерты в помещениях попасть будет нельзя. Площадки на открытом воздухе будут работать без ограничений – регистрироваться не нужно. Также на фестивале обещают соблюдать меры безопасности – посетителей будут просить надевать маску, не толпиться.

Как сообщал «Новый День», Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 25 июня. На 100 площадках за один вечер выступят сотни музыкантов. Хедлайнеры в этом году самые разноплановые, как и площадки. Главным станет Леонид Агутин, который исполнит «Луч света золотого» во время акции «Светает» на Октябрьской площади. Кроме того, выступят Лолита и «Иванушки», Татьяна Овсиенко и Клава Кока, «Каста» и Вадим Самойлов. В Екатеринбург на «Ночь музыки» должны приехать туристы из разных городов России.

Накануне, когда стало известно об отмене общегородского выпускного в «Екатеринбург-Экспо» и Сабантуя, горожане забеспокоились, что и «Ночь музыки» могут провести в онлайн-формате. Но пока таких планов у оперштаба нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

На Среднем Урале жара сменится дождями. / Свердловские единороссы отменили личные приемы из-за коронавируса. / Автогонщица из Екатеринбурга станет кандидатом от партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»