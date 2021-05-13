На уральской «Ночи музыки» выступят Татьяна Овсиенко и Клава Кока

Организаторы Ural Music Night объявили новых хедлайнеров фестиваля. Это будут поп-звезды разных поколений.

В Историческом сквере на Плотинке выступит певица Клава Кока. Вместе с ней на площадке JMART-GikKon Stage выступят молодые артисты: «Айскрим Харт», Soika, Soufee, Кирилл Медников, Solomona, «Франкли», Миша Хорев, Катя Рикеда, Вика Радисева и pinkglasses.

На пересечении улиц Вайнера и Попова будет организована сцена «Дисколенд», где выступят поп-звезды 80-х и 90-х годов. Здесь будет певица Татьяна Овсиенко, а также группы «Анонс», «Божья коровка» и «Электронный мальчик».

Напомним, «Уральская ночь музыки» состоится 25 июня. В центре города будет организовано больше 100 площадок, на которых выступят молодые коллективы и известные музыканты. На мероприятии ожидается не менее 300 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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