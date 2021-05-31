На «Уральскую ночь музыки» приедут «Иванушки International» и Лолита

Организаторы Ural Music Night рассказали о новых хедлайнерах фестиваля. В Екатеринбурге с концертами выступят «Иванушки International», певица Лолита, легендарный джазмен Игорь Бутман со своим квинтетом и битмейкер Slava Marlow. Этих артистов можно будет увидеть и послушать на площадке BY (местоположение сцены утоняется). Вместе с хедлайнерами там же выступят «Баба Яга», vika pestrova, Юхим, SHOO, V.Nebo, Artemiev, Bresden, «Розатов» и «Катя и Волга».

Фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 25 июня. Вход на большинство концертных площадок будет бесплатным. Полный список артистов и приглашенных звезд можно посмотреть на сайте UMN.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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