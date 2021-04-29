Главным хедлайнером Ural Music Night станет Леонид Агутин

Хедлайнером акции «Светает» на фестивале Ural Music Night станет в этом году Леонид Агутин – именно он споет на рассвете «Ночь пройдет...» на площадке перед театром драмы.

«Выбор артиста для акции «Светает» – очень сложный и ответственный процесс. Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, легкости и романтики. На наш взгляд, найти лучшего артиста для встречи рассвета в центре города просто невозможно», – прокомментировала исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Как и в прошлые годы, «Светает» станет апогеем всей «Ночи музыки». На Октябрьской площади перед рассветом соберутся тысячи человек. Гостям раздадут 40 тысяч зеркал, чтобы поймать первые лучи солнца. Вместе с Леонидом Агутиным, который споет «Ночь пройдет, наступит утро яркое...» выступит оркестр B-A-C-H.

Как сообщал «Новый День, фестиваль Ural Music Night пройдет 26 июня, предполагается, что в обычном формате. Организаторы уже отобрали музыкантов, которые будут выступать одновременно на 100 площадках в Екатеринбурге. Будут задействованы бары, рестораны, парки, скверы, театры, площади. Хедлайнерами станут «Каста» и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Кроме того, впервые «Урал Опера Балет» исполнит «Травиату» на площадке под открытым небом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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