На Ural Music Night покажут оперу «Травиата» и привезут «Касту»

«Ночь музыки» в Екатеринбурге 25 июня должна пройти в обычном офлайн-формате: тысячи музыкантов будут играть на 100 сценах одновременно. Безусловной новинкой фестиваля станет исполнение оперы «Травиата» на уличной сцене – солисты «Урал Опера Балета» сделают это впервые. В качестве хедлайнеров должны приехать «Каста» и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».

Фото: Наталья Ксенофонтова

Как рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы Ural Music Night, 25 июня 100 сцен оборудуют в кафе, барах, клубах, театрах Екатеринбурга, на аллеях и улицах, на главных площадях. Фестиваль должен пройти в привычном формате, как это было, например, в 2019 году. Хедлайнеры «Каста» и Вадим Самойлов выступят на площадке 35-летия Свердловского рок-клуба у Главпочтамта. Остальные имена назовут ближе к «Ночи музыки».

Фото: Татьяна Ломакина

Всего, по данным оргкомитета, на участие было подано 2 268 заявок от музыкантов со всего света – это рекордное количество. Были анкеты из Армении, Великобритании, Пуэрто-Рико, Турции, Словении и других стран.

«Наша основная задача, как вы помните, – манифестировать, что Екатеринбург хотя бы на одну ночь становится музыкальной столицей мира. В этом году фестиваль установил рекорд по заявкам от музыкантов, как по их числу, так и по географии. Мы искренне верим, что все границы откроют и «Ночь музыки» станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира», – рассказал директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург.

Фото: Михаил Морозов

Еще одной новинкой этого года станет исполнение оперы «Травиата» на уличной сцене. Организаторы специально для этого построят сцену оперной конфигурации на площади 1905 года, а «Урал Опера Балет» создаст укороченную версию спектакля. Для театра это будет первая постановка на открытом воздухе, отметил директор Андрей Шишкин.

Одну из самых популярных площадок – оперную – закрывать тоже не будут. «Арии с балкона» солисты исполнят у здания УрФУ на Ленина, 49.

Напомним, в 2020 году летний Ural Music Night не состоялся из-за действовавших в регионе коронавирусных ограничений. Фестиваль провели осенью – 18 сентября. Несмотря на прохладную погоду, «Ночь музыки» посетили 170 тысяч человек. На 50 площадках нужна была предварительная регистрация, хедлайнером была Елка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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