Фестиваль Ural Music Night посетили около 70 тысяч зрителей

Сегодня ночью в Екатеринбурге состоялся традиционный музыкальный фестиваль Ural Music Night. По данным городского УМВД, приобщиться к искусству вышли около 70 тысяч человек.

Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, людей в центре города было много, но все же чуть меньше, чем в прежние годы. Вход на все площадки был возможен только в защитных масках, и какие-то предприимчивые люди то здесь, то там предлагали их купить по цене от 20 до 200 рублей. Перед входом людям измеряли температуру и пшикали на руки из санитайзеров. Также собеседник агентства отметил, что про аккредитацию, которую организаторы просили заранее пройти на сайте, у него ни разу никто не спросил.

Напомним, фестиваль готовился на 50 площадках. Хэдлайнером стала певица Ёлка, выступление которой началось около 02:00 на Октябрьской площади. Среди других хедлайнеров – The Hatters, «Хлеб», Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Романов («Воскресение»), Eilenkrieg, Junkyard Storytellaz, «Отава Ё» и другие. Всего на фестивале выступило около 2 тысяч музыкантов.

Основная часть площадок были закрытыми – артисты играли в барах, ресторанах, винотеках. Но не были забыты и традиции прошлых лет: солисты оперного театра спели с балконов. У Главпочтамта звучали этно и фолк, а у ККТ «Космос» – рок. Хип-хоп в этом году переселили в ЦПКиО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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