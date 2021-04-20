На «Ночь музыки» ждут музыкантов из Израиля, Германии и Великобритании

Оргкомитет Ural Music Night назвал лонг-лист музыкантов, которые выступят на 100 сценах Екатеринбурга 25 июня. Ожидается, что приедут группы из Израиля, Германии, Армении, Великобритании и множества городов России. Как именно музыканты будут добираться до Урала, если границы будут по-прежнему закрыты, пока неизвестно.

По данным пресс-службы «Ночи музыки», всего в этом году поступило 2 268 заявок – это рекордное число за все время существования фестиваля. Каждую из них прослушали минимум три эксперта, а всего в жюри было 100 представителей музыкальной индустрии.

«Всё было на уровне. Мне попались поп-музыка, диджеи и электронная музыка, – рассказал заместитель главного редактора «Яндекс.Музыка» Олег Лузин. – Услышал много новых музыкантов и групп, которые ранее не попадали на радары. Больше всего из тех, кто мне попался, я бы выделил «Даже» и «Киви».

В лонг-лист фестиваля попали несколько сотен музыкальных исполнителей из Минска (Беларусь), Одессы (Украина), Лондона (Великобритания), Тель-Авива (Израиль), Мюнхена (Германия), Еревана (Армения), Алматы (Казахстан), Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Казани, Челябинска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Уфы, Сочи, Самары, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Ульяновска, Ижевска, Якутска, Омска, Перми, Тольятти, Воронежа, Зеленограда, Обнинска, Элисты, Томска, Тулы, Барнаула и других городов, рассказали организаторы.

Как сообщал «Новый День», Ural Music Night пройдет 25 июня. Ожидается, что в офлайн-формате тысячи музыкантов выступят на 100 площадках. Безусловной новинкой фестиваля станет исполнение оперы «Травиата» на уличной сцене – солисты «Урал Опера Балета» сделают это впервые. В качестве хедлайнеров должны приехать «Каста» и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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