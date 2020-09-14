Открылась регистрация на Ural Music Night: в одни руки – два билета на площадку

С сегодняшнего дня открылась регистрация для зрителей, желающих попасть на фестиваль Ural Music Night. Один человек сможет получить две проходки на одну сцену. На ночной гала-концерт с участием Елки тоже придется заявляться заранее.

Регистрация открыта с сегодняшнего дня на официальном сайте Ural Music Night. Для того, чтобы получить билет, нужно пройти в раздел «Сцены», выбрать площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Выбирать нужно не артистов, а именно сцены, уточняют организаторы. Один человек может получить на площадку максимум два билета. Количество площадок, которые вы хотите посетить, не ограничено. На сегодняшний день регистрация открыта на 38 сцен из 50 ранее заявленных.

Как ранее писал «Новый День», фестиваль состоится 18 сентября. Главным хедлайнером станет певица Елка, именно она будет петь на гала-концерте песню «Светает» вместе со зрителями. Выступление запланировано на 02:00 ночи.

«В 2020 году фестиваль проходит осенью, и акция «Светает» сменила концепцию – теперь это событие можно назвать «Холодает». Но вместе теплее!» – считают организаторы.

Среди других хедлайнеров – The Hatters, «Хлеб», Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Романов («Воскресение»), Eilenkrieg, Junkyard Storytellaz, «Отава Ё» и другие. Всего на фестивале выступит около 2 тысяч музыкантов.

В этом году основная часть площадок будут закрытыми – артисты сыграют в барах, ресторанах, винотеках. Но будут и традиционные для Ural Music Night сцены – например, солисты оперного споют с балконов. У Главпочтамта прозвучат этно и фолк, а у ККТ «Космос», как и в прошлые годы, появится рок-сцена, которую делают представители «Старого нового рока». Хип-хоп в этом году переселили в ЦПКиО.

Вход на все площадки будет возможен только в защитных масках, зрителей просят соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, фестиваль Ural Music Night должен был состояться 26 июня, но из-за коронавируса его проведение было под угрозой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.20

Сводка по коронавирусу: заболели 129 человек, умерли двое. / Андрей Перла: «Избирателю плюнули в лицо, и не очень понятно – зачем». / Туристов, контактировавших с больным Covid-19, депортируют из Турции даже с отрицательными тестами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»