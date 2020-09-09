Организаторы Ural Music Night рассказали, кто, кроме Елки, приедет в Екатеринбург

Организаторы Ural Music Night рассказали, кто еще станет хедлайнером главной музыкальной ночи. Кроме Елки и группы «Хлеб», в Екатеринбурге выступят джазовый трубач Вадим Эйленкриг со своим коллективом, группа The Hatters, «Большой симфонический квартирник» и другие.

Как ранее писал «Новый День», главным хедлайнером «Ночи музыки» 18 сентября станет певица Елка, именно она будет петь на гала-концерте песню «Светает» вместе со зрителями. А сегодня оргкомитет назвал и других топовых артистов, согласившихся приехать в Екатеринбург на Ural Music Night.

«На площади 1905 года с коллективом Eilenkrig свою программу представит российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг. На Плотинке устроит танцы группа The Hatters (они, кстати, недавно закрывали Венский фестиваль, – прим. ред.). На одной сцене со «шляпниками» выступит Кристина Кошелева – участница шоу «Песни» на ТНТ», – рассказали в пресс-службе фестиваля.

На рок-сцене возле ККТ «Космос» выступит «Большой симфонический квартирник», – совместный проект группы «Ромарио» и струнного квартета «Аристократ». Специальными гостями квартирника станут Алексей Романов («Воскресение»), Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Иващенко («Иваси»), Александр Гагарин («Сансара»).

На джаз/фанк площадку выйдет ансамбль Amber Sept. В «Синара-центре» выступит коллектив Flamencura под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева. На этно-площадке подтвердили свое участие ранее анонсированные группы «Отава Ё» (Санкт-Петербург) и «Изумруд» (Екатеринбург).

«Сюрпризом программы на Октябрьской площади станет выступление специально приглашенного гостя», – добавили организаторы.

Как сообщал «Новый День», в этом году для посещения любого концерта «Ночи музыки» обязательна предварительная регистрация. Ее откроют позднее на сайте uralmusicnight.ru. Онлайн-трансляция будет организована с десяти площадок фестиваля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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