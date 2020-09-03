Елка и группа «Хлеб» подтвердили участие в Ural Music Night, на все концерты нужно будет записываться

Организаторы «Ночи музыки» назвали первых хедлайнеров, которые подтвердили участие в фестивале 18 сентября. В Екатеринбург приедут Елка, которая будет завершать фестиваль и петь песню «Светает», а также группа «Хлеб». В связи с коронавирусом прийти просто так на концерты не получится – везде нужна будет предварительная регистрация.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Ural Music Night, сейчас продолжается процесс согласования с музыкантами. Полный список участников фестиваля будет опубликован в ближайшие дни.

«Сначала предполагалось, что фестиваль пройдет 12 сентября, и мы договаривались на эту дату, потом нам согласовали 18 сентября, и сейчас мы снова ведем переговоры с музыкантами – все ли смогут приехать в этот день в Екатеринбург, – пояснили в пресс-службе. – Точный день, когда будут опубликованы списки, назвать не могу, но мы все очень стараемся, чтобы все случилось как можно раньше».

Всего в этом году будет около 50 площадок. Как и в прошлые годы, это будут бары, рестораны, музеи, крыши домов, кинотеатры и уличные пространства. Но попасть просто так на концерт – в связи с пандемией коронавируса – не получится. На каждое выступление, на каждую площадку будет открыта предварительная регистрация. Количество мест будет ограничено. Кстати, не исключено, что в этом году на некоторых площадках будут организованы мобильные пункты, где можно будет поставить прививку от гриппа.

«Роспотребнадзор нам выставит требования к площадкам, и мы их будем соблюдать. В зависимости от того, будет закрытая или открытая площадка, большое пространство или нет, будет решаться и вопрос с количеством человек, которые смогут прийти», – рассказали организаторы UMN.

Когда откроется регистрация, тоже пока непонятно. Но известно, что проходить она будет на официальном сайте фестиваля.

Напомним, областные власти после неоднократных переносов разрешили провести «Ночь музыки» 18 сентября. При этом чиновники оставляют за собой право отменить фестиваль, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться. Ориентиром станет 14 сентября – если к этой дате будет рост числа заболевших коронавирусом, массовые мероприятия снова окажутся под запретом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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