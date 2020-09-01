Уральская ночь музыки пройдет 18 сентября

Свердловский оперативный штаб разрешил проведение музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Новая дата концертного марафона назначена на 18 сентября. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

«В этом году, конечно, организовать это мероприятие будет еще сложнее. На всех площадках нужно будет контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Также будут установлены санитайзеры для обработки рук. Мы попробуем совместить «Ночь музыки» с прививочной кампанией. Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим», – написал глава региона.

При этом чиновники оставляют за собой право отменить фестиваль, если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться. Ориентиром станет 14 сентября – если к этой дате будет рост числа заболевших коронавирусом, массовые мероприятия снова окажутся под запретом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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