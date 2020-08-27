Вице-губернатор Креков: «Решение по проведению Ural Music Night не принято»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что власти пока не приняли решение о судьбе фестиваля Ural Music Night. Напомним, ранее организаторы заявляли, что готовы провести концертный марафон в Екатеринбурге 12 сентября.

«Этот вопрос дополнительно обсуждается, в том числе экспертами со стороны медицины и санитарных служб. Нам бы хотелось, чтобы в начале сентября было минимальное количество рисков. Но их [в этот период] накопилось прилично – это и начало учебного года, чуть позже будет открытие театральных сезонов, начало работы кинотеатров. Нужно все рассчитать. Фестиваль хороший, публичный, многолюдный. Трудно предвидеть, сколько он соберет зрителей. К сожалению, у нас уже был опыт, когда скопления людей провоцировали вспышки. Так что мы находимся в стадии обработки этого вопроса. В ближайшее время решение будет принято», – прокомментировал Креков на брифинге оперативного штаба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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