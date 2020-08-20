Ural Music Night все-таки пройдет в Екатеринбурге – объявлена новая дата: в сентябре

Знаменитый екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» все-таки состоится в этом году в офлайне. Организаторы объявили предварительную дату – 12 сентября. Кто выступит в качестве хедлайнеров, пока неизвестно: сейчас обновляются договоренности со звездами.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Ural Music Night, пока фестиваль запланирован на 12 сентября. «Дата действительно названа. Но нужно понимать, что это предварительная дата. Нужно еще решение губернатора Свердловской области, властей», – пояснили в пресс-службе.

Кто будет хедлайнером «Ночи музыки», сказать пока сложно. Ранее предполагалось, что 26 июня в Екатеринбурге выступят более 100 разных музыкальных групп, а одной из звезд станет Елка.

«Но прошло уже много времени, пока неизвестно, кто сможет приехать. Мы занимаемся обновлением всех ранее достигнутых договоренностей с музыкантами», – пояснил в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», фестиваль Ural Music Night должен был пройти 26 июня. Предполагалось, что в центре Екатеринбурга выступят более 100 разных групп – они должны были играть в барах, театрах, на улице. Но когда началась пандемия коронавируса, все массовые мероприятия были отменены. Планировалось, что «Ночь музыки» может пройти в День города. Однако праздник 15 августа был перенесен в онлайн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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