Роспотребнадзор призвал отменить массовый школьный выпускной в Екатеринбурге

Единый школьный выпускной, который планировался 25 июня в выставочном центре «Экспо», может не состояться. Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовое мероприятие из-за роста заболеваемости Covid-19. Власти готовы пойти на это.

«В этом году мы планировали единый школьный выпускной в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» на 3,5 тысячи человек. Эпидситуация позволяла. Но на заседании оперштаба во вторник получили новую статистику Роспотребнадзора: за неделю заболеваемость выросла на 5%. Санитарные врачи предлагают отказаться от массовых мероприятий со школьниками. Думаю, резонно. Нужно поберечь детей, поэтому такой вопрос мы поднимем. Это будет непростое решение, но здоровье важнее», – сообщил первый вице-губернатор Александр Высокинский.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что ждут официального решения областных властей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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