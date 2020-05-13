Выпускные и вручение аттестатов в школах пройдут онлайн

Пышных торжеств на выпускных в школах в этом году не будет. Сейчас муниципалитеты Свердловской области продумывают, каким образом будут проводить вручение аттестатов и праздник в онлайн-формате.

«И выпускной вечер, и выдача аттестатов будут для наших выпускников в режиме онлайн. Так можно проводить крупные мероприятия. Опыт празднования 9 Мая это показал», – прокомментировал сегодня на брифинге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Добавим, что до конца учебного года школьники останутся на дистанционном обучении. Но с этой недели школам дано распоряжение снизить нагрузку.

«Последние недели рекомендуем организовать дистанционное обучение так, чтобы не ставить отметок, не задавать домашние задания. Больше проводить повтор ранее пройденного материала. Не надо нагрузки большой, – отметил Биктуганов. – Мы понимаем, сколько сложностей в семье, когда ребенок не справляется и нужна помощь родителя, учителя тоже перегружены».

Напомним, ранее о выпускном в формате «удаленки» сообщил крупнейший вуз Екатеринбурга – Уральский федеральный университет. Студентам выдадут наборы из мантий, шапочек и шарфов и они будут наблюдать за концертами у мониторов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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