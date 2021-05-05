В Екатеринбурге определились с датами последних звонков и выпускных

В Екатеринбурге департамент образования утвердил даты проведения последних звонков и вручения аттестатов. Для выпускников 9-х и 11-х классов звонки проведут 21 мая. Аттестаты девятиклассники получат 23 июля, одиннадцатиклассники – 1 июля.

Директорам школ рекомендовали закончить учебный год для учащихся 2-8-х классов и 10-х классов 31 мая. Первоклассники закончат учиться в соответствии с графиком школ.

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 21 мая. Для девятиклассников рекомендовано устроить только классные часы, для 11-х классов – торжественные линейки.

«Торжественное вручение аттестатов департамент рекомендует провести для 9-х классов – 23 июня с 12:00 до 14:00; для 11-х классов – 1 июля с 15:00 до 18:00. В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 700 школьников оканчивают девятый класс, и 7 тысяч 300 ребят – одиннадцатый», – сообщили в департаменте образования.

Напомним, ранее мэрия планировала устроить общегородской выпускной в «Екатеринбург Экспо» 25 июня. Ходили слухи, что на него пригласят двух известных исполнителей, а вход будет платным. Реализуются ли эти планы, неизвестно. Родители, в свою очередь, уже забронировали для выпускных кафе и базы отдыха. Даже в случае запрета массовых мероприятий большинство решили устроить праздник своим детям.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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