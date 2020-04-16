В Екатеринбурге определили даты окончания учебного года в школах

Департамент образования Екатеринбурга установил новые даты окончания учебного года для школьников. Первоклассники завершат обучение 22 мая, ученики со 2 по 11 классы – 29 мая. Решение было принято на основании рекомендаций свердловского Министерства образования.

«В этом учебном году в столице Урала 13 тысяч 912 школьников оканчивают 9 класс, и 6 тысяч 825 ребят – 11-й. Что касается праздников «Последний звонок» и «Выпускной вечер», то даты проведения этих мероприятий будут определены после снятия всех ограничений в сложившейся ситуации в городе», – сообщили в пресс-службе департамента.

Добавим, что каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о завершении учебного года в школах. О рекомендациях министерства образования вчера сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Сегодня документ с указанием конкретных дат был принят.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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