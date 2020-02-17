Последние звонки для выпускников школ Екатеринбурга пройдут 20 мая

В Екатеринбурге определили даты последних звонков и выпускных вечеров для 9-х и 11-х классов.

Согласно распоряжению городского департамента образования, последним учебным днем для выпускников школ станет среда, 20 мая. Праздник «Последний звонок» пройдет в 10:00 для девятых классов, в 12:00 – для одиннадцатых.

Все остальные школьники, за исключением первоклассников, будут учиться до 30 мая. Учебный год для первоклашек завершится 23 или 29 мая, в зависимости от графика работы школы.

Торжественное вручение аттестатов и выпускной вечер для девятиклассников состоится 30 июня. Одиннадцатые классы отпразднуют окончание школы чуть раньше – 26 июня. Напомним, в этом году для всех екатеринбургских выпускников будет организован общегородской праздник на стадионе «Екатеринбург Арена».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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