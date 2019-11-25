В Екатеринбурге выпускной для всех 11-х классов пройдет на стадионе

В 2020 году в Екатеринбурге пройдет единый выпускной для всех выпускников 11-х классов. Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте образования города, большой праздник планируется организовать на площадке «Екатеринбург-Арены».

Программа мероприятия пока находится в стадии разработки.

Между тем, в редакцию РИА «Новый День» уже начали обращаться обеспокоенные родители выпускников – в родительских комитетах из уст в уста передают информацию о том, что в связи с внедрением общегородского выпускного, иные варианты проведения праздника запрещены. В департаменте образования Екатеринбурга эту информацию опровергают – после общегородского мероприятия на «Екатеринбург-Арене» родители и выпускники могут проводить время как им захочется – в том числе в арендованных для торжества кафе, загородных коттеджах и т.д.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

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