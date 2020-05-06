Вузы пока не знают, как будут принимать и обучать абитуриентов из других стран

Уральские университеты, в которые из года в год поступают тысячи студентов из Китая, Африки, стан ближнего зарубежья, пока не знают, как будут принимать иностранных абитуриентов. Известно лишь, что это будет происходить дистанционно. На остальные вопросы – как будет организована учеба в случае закрытых границ, увеличится ли стоимость обучения – пока в вузах ответить не могут.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе Уральского государственного горного университета, традиционно в вуз поступает много ребят из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана. Там развито горное производство и всегда нужны инженеры, экологи, горняки, гидрогеологи и другие специалисты. Кроме того, горный тесно сотрудничает с вузами Китая и Африки: иностранцы учат здесь русский язык.

«На данный момент очевидно одно: подавать документы и сдавать вступительные испытания студенты, в том числе и иностранные граждане, будут дистанционно. Для этого разрабатывается личный кабинет поступающего, куда абитуриент загрузит сканы документов, пройдет идентификацию личности и внутренние вступительные испытания. На сайте горного университета уже есть возможность пройти такое пробное тестирование и проверить свои знания, – рассказали в пресс-службе УГГУ. – Возможно, на начальном этапе обучение для первокурсников начнется дистанционно, или для них будут предусмотрены индивидуальные графики обучения, позволяющие дождаться открытия границ. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки как в мире, так и в нашей стране. Сейчас мы, как и все вузы находимся в постоянном взаимодействии с профильными министерствами и ждем указаний. И оперативно подстроим нашу онлайн- или офлайн-инфраструктуру для приема иностранных граждан».

При этом обучение студентов-иностранцев, которые уехали на новогодние каникулы и не смогли вернуться (например, из Китая) не останавливалось – их сразу перевели на дистанционную форму. Так что опыт у педагогов есть.

«В этом году мы планируем продолжить активное сотрудничество с вузами КНР. Ожидалось, что приедут студенты из Китайского нефтяного университета для обучения по программам бакалавриата. Предварительно студенты КНУ изучают русский язык у себя на родине и вполне готовы к обучению в России, – пояснили в университете. – Горный не первый год сотрудничает и с Хейлунцзянским научно-технологическим университетом, студенты которого приезжают на обучение по программе «Русский язык как иностранный» (РКИ). Например, сейчас этот курс заканчивает группа из 30 студентов из стран Африки и Ближнего Востока. Все они находятся в Екатеринбурге, и большая часть планирует поступить в УГГУ на бакалавриат».

В вузе также добавили, что иностранные партнеры довольно быстро осваивают дистанционные технологии. Например, в апреле магистранты-филологи из Казахстана дистанционно прошли стажировку на кафедре иностранных языков горного университета.

В Уральском федеральном университете на вопросы «Нового Дня» ответили кратко: прием для иностранных студентов, как и для российских, пройдет дистанционно через личный кабинет абитуриента на портале.

«А ответы на остальные вопросы будут зависеть от развития эпидобстановки и решений властей РФ и других стран. Пока трудно даже прогнозировать», – отметили в пресс-службе УрФУ.

В Уральском аграрном университете тоже ждут абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья: Алжира, Марокко, Камеруна, Бенина, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и других стран. В пресс-службе вуза сообщили, что некоторые абитуриенты уже сдали тестирование в начале весны.

«Если карантин продлится на осень, то к обучению приступят, как и остальные студенты, дистанционно», – ответили в аграрном университете.

Напомним, в этом году приемная кампания абсолютно для всех абитуриентов будет проходить в онлайн-формате. Исключение могут дать лишь вузам, которые занимаются подготовкой по творческим специальностям. Так, Министерство культуры и Министерство науки и высшего образования России готовят перечень направлений подготовки, по которым будет разрешено принимать экзамены очно. Выпускные у нынешних студентов-дипломников тоже пройдут онлайн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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