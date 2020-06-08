Уральские вузы готовы принимать иностранных абитуриентов, даже если границы останутся закрытыми

Вузы Екатеринбурга подготовили все необходимые материалы и готовятся закупить систему прокторинга для того, чтобы иностранные абитуриенты сдавали вступительные испытания онлайн и не мухлевали. В отличие от российских школьников, у них нет результатов ЕГЭ, а есть входные тесты в университет.

Напомним, приемная кампания 2020 будет вестись на сто процентов в онлайн-формате. Абитуриентов не ждут ни для подачи документов, ни для написания заявлений о зачислении, которые раньше можно было подавать только лично. Но если российские школьники могут подавать в личном кабинете результаты ЕГЭ и дальше просто наблюдать за своим местом в общем рейтинге, то с иностранцами сложнее – им для поступления нужно сдавать экзамены. Однако в уральских вузах заявили, что не видят никакой проблемы для организации этого процесса онлайн.

«В Уральском федеральном университете и сегодня учатся более 4 500 иностранных студентов из 101 страны. Мы полагаем, что никаких радикальных изменений быть не может и в этом году. Экзаменационные материалы сформированы для приема онлайн. Поступающие пройдут компьютерные тестирования. Мы закупим систему прокторинга, особую систему видеонаблюдения, чтобы идентифицировать личность каждого», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель ректора УРФУ по учебной части Елена Авраменко.

В других уральских вузах тоже заявили, что не видят никаких проблем для поступления иностранцев в этом году.

«У нас для иностранных граждан прием документов уже начат с 1 июня. Начало учебного года у них запланировано на 1 ноября. Студенты будут сдавать вступительные экзамены дистанционно с идентификацией личностей онлайн», – рассказала проректор по образовательной деятельности Уральского государственного медицинского университета Татьяна Бородулина.

В Уральском государственном экономическом университете сообщили, что многие иностранные студенты, которые уже обучаются в вузе, с наступлением пандемии не успели выехать в свои страны и сейчас продолжают находиться в общежитиях – там и заканчивают дистанционно учебный год.

«Учебный год для иностранных студентов мы планируем начать 1 сентября. Но вопрос – в какой форме. Если в тот момент они будут находиться в другом государстве, то будем дистанционно. Китайские студенты у нас с зимних каникул не вернулись. Экзамены сдавали они дистанционно, проблем не было», – отметил проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх.

А проректор по качеству образования и информационной политике Уральского государственного аграрного университета Михаил Носырев отметил, что в вузе будут действовать по ситуации.

«У нас традиционно 10-12% студентов – иностранцы. Мы не видим никаких проблем. Кто сможет к началу учебного года приехать, те будут в аудиториях заниматься. Кто не сможет – будут онлайн. Мы уже настроились», – отметил он.

Добавим, что в министерстве образования и молодежной политики Свердлвоской области не исключают возможности старта следующего года дистанционно не только для иностранцев, но и для всех – если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется к 1 сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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