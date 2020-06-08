В министерстве образования не исключают, что следующий учебный год может начаться дистанционно

Представитель Министерства образования Свердловской области заявил, что следующий учебный год для высших учебных заведений может стартовать с дистанционного обучения.

«Если ситуация не поменяется, то учебный год может начаться дистанционно», – заявил сегодня ан онлайн-пресс-конференции в ТАСС начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

Представители уральских вузов сообщили, что в принципе готовы продолжать обучать студентов в онлайн-формате.

«Если это будет необходимо, вуз готов начать год в онлайн-формате, – прокомментировала заместитель проректора Уральского федерального университета по учебной работе Елена Авраменко. – Сейчас идет неделя сессий и итоговой аттестации. И в общем уже можно подводить итоги. Университет справился с этой форс-мажорной историей. Мы сами являемся создателями многих онлайн-курсов, которые размещены на различных федеральных образовательных платформах. За это время мы увеличили блок таких дисциплин, которые могут быть реализованы полноценно онлайн, либо как комбинация онлайн + офлайн».

Напомним, все образовательные учреждения, включая вузы, с конца марта переведены на дистанционный формат обучения. Онлайн проходит и сдача сессий, и даже выпускные. Поступать в вузы абитуриенты 2020 тоже будут дистанционно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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